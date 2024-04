Esplosione alla centrale di Suviana: sette dispersi, feriti gravi, tutti gli aggiornamenti in diretta. "Incendio di un trasformatore"

Gravissimo incidente intorno alle 15 di oggi, 9 aprile, in una delle due centrali idroelettriche del bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino Bolognese. C'è stata l'esplosione di un trasformatore, poi un incendio. Il bilancio, provvisorio, è di quattro ustionati. Ci sarebbero anche sette dispersi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Mobilitato l'elisoccorso per trasportare i feriti in ospedale.

Centrale Enel Suviana: l'incidente a 30 metri di profondità

La centrale idroelettrica è dell'Enel ed è la più potente dell'Emilia Romagna. I locali ora sono sommersi dall'acqua. L'incendio "ha interessato un trasformatore della centrale idroelettrica di Bargi", comunica Enel Green Power, la società del Gruppo Enel che si occupa dello sviluppo e della gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili, che, spiega in una nota, "ha tempestivamente attivato tutte le necessarie misure di sicurezza come da procedure interne per garantire il corretto svolgimento delle procedure di evacuazione a tutela del proprio personale". La centrale è tutta sotto il livello del lago a circa 30 metri di profondità. Al piano meno 9, come spiegato dal comandante dei vigili del fuoco, si trovano i generatori.

La diga non ha subito danni

Atteso sul luogo dell'incidente anche il prefetto di Bologna, Attilio Visconti: "Credo stessero facendo dei lavori di manutenzione nella centrale", ha detto. Quaranta i vigili del fuoco che sono impegnati nelle ricerche dei dispersi. v

La diga del bacino artificiale di Suviana non risulta coinvolta nell'incidente: l'esplosione è avvenuta in una centrale di pompaggio e turbinaggio che si trova a circa 2 chilometri di distanza dall'imponente diga.

"Purtroppo c'è stata una brutta notizia in Emilia Romagna, stiamo seguendo con apprensione gli sviluppi della situazione, siamo solidali con tutte le famiglie preoccupate per il destino dei loro cari", il commento del vicepremier Antonio Tajani.