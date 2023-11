L'incidente di Corigliano Rossano

Treno travolge camion sui binari, "inferno di fiamme" al passaggio a livello: chi sono i morti e le ipotesi sull'incidente ferroviario

Schianto devastante martedì sera a Corigliano Rossano, in località Thurio: un treno regionale in corsa (viaggiava a oltre 100 km all'ora) ha centrato in pieno un camion che era rimasto fermo sui binari. Sono andati a fuoco. Due vittime: la capotreno e l'autista del mezzo pesante