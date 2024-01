Travolge e uccide un 80enne sotto gli occhi di moglie e figlia: il conducente ha 90 anni

Un uomo di 80 anni, Damiano Vignoli, è stato travolto da un'auto sotto gli occhi della moglie e della figlia. Alla guida del veicolo che ha ucciso l'anziano c'era un uomo di 90 anni. È successo nel pomeriggio del 16 gennaio a Firenze.

Secondo una ricostruzione, i tre erano andati a fare delle commissioni alle Poste e stavano rincasando, quando l'anziano, nell'attraversare la strada, non è riuscito a schivare l'auto che arrivava dalla sua sinistra e procedeva a velocità sostenuta. L'80enne aveva problemi a camminare e si aiutava con un bastone. Il 118 è stato allertato da alcuni astanti che hanno assistito all'investimento. Giunti sul luogo dell'incidente, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il 90enne alla guida, ora indagato per omicidio stradale, secondo le prime ricostruzioni, non è riuscito a frenare in tempo alla vista del pedone.