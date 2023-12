Morire a 24 anni sul lavoro

Ancora morti sul lavoro, una strage quotidiana e inarrestabile. L'ultimo incidente fatale a Gaiole in Chianti (Siena), località Terrazze di Adine. Un giovane operaio di 24 anni è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri in un cantiere all'interno di una cava.

In base alle prime informazioni disponibili, il ragazzo stava montando dei pannelli sopra a una struttura quando per cause da accertare uno di questi si è staccato e gli è finito addosso. La caduta a terra è stata rovinosa. Vani tutti i soccorsi. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti, l'elisoccorso Pegaso 2, i Vigili del Fuoco e il personale Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Purtroppo però il giovane operaio era già deceduto quando gli sono stati prestati i primi soccorsi. Non è stata ancora resa nota l'identità della vittima. Pare non fosse originario di Gaiole, ma residente in zona.

Sempre ieri, un altro incidente mortale a Borghetto Santo Spirito (Savona), dove un operaio è precipitato da una impalcatura. Ancora da chiarire le cause. La tragedia è avvenuta in via De Amicis a metà mattina. Sul posto si sono recati i soccorsi con una ambulanza, ma non c'è stato nulla da fare. La vittima aveva 61 anni ed era di origine albanese. Lunedì un lavoratore 28 anni è morto a Milano schiacciato da una cassaforma metallica in un cantiere.

Secondo i dati Inail aggiornati ai primi 10 mesi del 2023 sono state 868 le denunce di infortunio con esito mortale. Come sempre dal 2013 in poi si raggiungerà con ogni probabilità il migliaio di morti sul lavoro anche quest'anno. Resta moltissimo da fare per la sicurezza. E' una guerra non dichiarata in corso. Una guerra a bassa intensità. Se le stragi sul lavoro eclatanti, come quella di Brandizzo (cinque vittime il 31 agosto scorso), finiscono ovviamente in prima pagina e vi restano per giorni, molti altri incidenti mortali sul lavoro sono solitamente confinati alle "brevi di cronaca". La strage, a conti fatti, è quotidiana.