Cassaforma si stacca da una gru: 28enne travolto e ucciso

Tragico incidente sul lavoro lunedì mattina a Milano. Intorno alle 9, stando alle prime informazioni finora apprese, un operaio è morto dopo essere stato colpito da una cassaforma metallica. Il dramma si è consumato al decimo piano di un cantiere edile all'angolo tra via Raffaele Parravicini e via Sammartini, a due passi dalla Stazione Centrale.

Secondo quanto emerso, l'uomo, un 28enne di origini egiziane, stava lavorando con altri colleghi quando, durante la movimentazione di un'autogru, il manufatto metallico si è sganciato travolgendolo. L'agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Purtroppo è stato tutto inutile. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto anche i vigili del fuoco per recuperare il corpo del giovane, finito in un punto inaccessibile. L'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale, sul posto con un nucleo specializzato in incidenti sul lavoro.