Morti nel lago di Como, Morgan ha fatto di tutto per salvare Tiziana: cos'hanno scoperto nell'auto

Morgan Algeri e Tiziana Tozzo hanno provato a salvarsi, dopo che la loro auto la sera dell'Epifania è finita nel lago di Como hanno tentato il tutto per tutto ma non è servito. Lui, pilota di aerei addestrato a interventi in caso di inabissamento, ha fatto tutto ciò che poteva per salvare Tiziana. Lo hanno accertato i vigili del fuoco, che hanno tirato fuori dall'acqua l'auto e i cadaveri. La relazione dei sommozzatori cristallizza informazioni importanti ai fini delle indagini.

Algeri si sottoponeva ogni anno a corsi di aggiornamento di "Water escape training", che servono a imparare come uscire da un aereo finito in acqua e con l'abitacolo ribaltato. Ha sfruttato tutte le sue competenze, purtroppo senza successo. Il buio, il freddo, l'acqua hanno avuto la meglio. Le condizioni in cui è stata trovata l'auto testimoniano i tentativi fatti dai due per mettersi in salvo. I finestrini, come da relazione dei vigili del fuoco, al momento della caduta erano alzati. Quello del lato guida poi è stato abbassato quanto basta per far entrare l'acqua lentamente e allo stesso tempo riuscire ad aprire la portiera. Il tettuccio era in frantumi, probabilmente a causa della pressione. Le cinture erano sganciate e infatti i corpi sono stati recuperati fuori dall'abitacolo.



L'incidente di Tiziana e Morgan, si indaga per omicidio stradale

La procura di Como intanto procede per il reato di omicidio stradale colposo. Nell'ambito dell'inchiesta è stata disposta l'autopsia sulle vittime e sarà disposta una perizia sull'auto. Scartata l'ipotesi di un gesto volontario, le ipotesi restano due: quella del guasto alla vettura e quella dell'errore umano da parte dello stesso guidatore. Determinante saranno gli accertamenti sul veicolo. Nei giorni precedenti all'incidente, Algeri aveva detto alla sorella e alla ex fidanzata che il suo suv Mercedes Glc 220 aveva problemi con l'accensione. Adesso si dovrà verificare se ciò possa essere in qualche modo legato all'accaduto.

A bordo dell'auto - acquistata pochi mesi fa in leasing da Algeri - la polizia ha trovato e sequestrato un telefono cellulare, non si sa se apparteneva a Tiziana o a Morgan, e un computer portatile. Oggetti che saranno analizzati, nel tentativo di ricavare qualche elemento utile alle indagini.

L'area in cui è avvenuto l'incidente è stata sequestrata e saranno eseguiti accertamenti anche sulla panchina urtata e spostata dall'auto e sul parapetto.

Il primo tragico appuntamento di Morgan e Tiziana

Tiziana Tozzo e Morgan Algeri si erano conosciuti via social ed erano al loro primo appuntamento. Prima la cena in un ristorante di Intimiano, poi la tappa a Como per vedere il lago. Le telecamere del ristorante li hanno ripresi per l'ultima volta alle 22.17 mentre, a braccetto, camminavano verso l'auto.

"Ci sentivamo tutti i giorni, anche sabato, e non sapevo avrebbe trascorso la serata a Como né che frequentava una donna: me l'avrebbe confidato - ha raccontato Alessio Pengue, amico e socio di Morgan Algeri -. Per questo pensiamo tutti fossero al primo appuntamento. Me l'hanno confermato anche la famiglia, i suoi amici d'infanzia e pure una coppia con cui aveva passato il Capodanno e per cui, fra pochi giorni, sarebbe dovuto essere il loro testimone di nozze".