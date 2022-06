Guida muletto per gioco ma si ribalta e resta schiacciato: muore a 12 anni

Tragedia nelle campagne di Sant'Andrea in Bagnolo, in provincia di Cesena. Un ragazzino di 12 anni è morto, dopo essere rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando. L'adolescente si trovava nei pressi di un capannone dell’azienda agricola gestita dai genitori. L'incidente è accaduto ieri anche se la notizia è stata resa nota solo oggi. Sono in corso le indagini della polizia per verificare quanto accaduto.

Il ragazzino, nonostante l'età, era alla guida del mezzo forse per gioco. E' però finito in un fosso e si è ribaltato. Il dodicenne è rimasto incastrato sotto il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimare il ragazzino, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.