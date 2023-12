Accompagna la figlia a fare una visita: mamma muore nello schianto dell'ambulanza

Il bilancio è di una donna deceduta e tre feriti. Incidente mortale poco prima delle 15 di oggi, mercoledì 13 dicembre, a San Pietro in Casale, comune di poco meno di 13mila abitanti in provincia di Bologna. Lo schianto è avvenuto in località Cenacchio: per motivi ancora da accertare il conducente di un'ambulanza ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada.

Incidente oggi a San Pietro in Casale: cosa sappiamo

L'ambulanza trasportava due donne, una delle quali è deceduta nell'impatto. I due operatori, dipendenti della Croce Rossa, avrebbero riportato solo ferite lievi. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l'ambulanza sia uscita di strada autonomamente, senza coinvolgere altre vetture. Le foto scattate sul luogo della tragedia mostrano il mezzo ribaltato al lato della strada e pesantemente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso.

La donna morta aveva accompagnato la figlia a una visita

La donna deceduta, da quanto apprende BolognaToday, aveva accompagnato la figlia disabile, di 23 anni, a una visita medica. La giovane è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna ed è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Per la mamma non c'è stato nulla da fare: sarebbe morta durante il trasporto all'ospedale di Bentivoglio.