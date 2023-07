Porsche esce di strada, finisce nella scarpata e prende fuoco: un morto e un ferito

Disastroso incidente stradale in Calabria. Un'auto, una Porsche Coupe, è finita fuori strada in una scarpata e ha preso fuoco: nello schianto una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Una delle persone a bordo è stata sbalzata dalla vettura ed è rimasta gravemente ferita. L'altra è riuscita ad abbandonare l’auto ma è deceduta a pochi metri di distanza. La persona ferita è stata affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale.

Ennesimo incidente sulla variante della strada statale 106, in località Canne, nel comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria); sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria e i distaccamenti di Siderno e Monasterace.

Secondo i primi accertamenti il conducente della vettura ha perso il controllo dell'auto, per cause da accertare, andando a sbattere violentemente prima con un muretto di cemento e poi contro il guardrail. Poi l'auto è finita in una scarpata posta ai lati della carreggiata incendiandosi ed è stata completamente divorata dalle fiamme. Le fiamme hanno coinvolto anche la vegetazione circostante.

Traffico in tilt per alcune ore.

