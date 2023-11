Auto finisce fuori strada: morta ragazzina di 13 anni

Una giovane di 13 anni è morta nella notte tra sabato 4 e domenica 5 novembre a Roma in un incidente stradale avvenuto sulla Laurentina, all'altezza della rotatoria di via Giovanni Gutenberg.

Secondo quanto appreso, la tragedia si è verificata intorno all'una e 50 circa. La piccola era in auto con due donne. La vettura ha imboccato la rotatoria e si è cappottata tre volte, probabilmente a causa dell'alta velocità. L'asfalto bagnato per il maltempo avrebbe reso scivoloso il fondo stradale e la frenata impossibile. La minorenne è morta sul colpo. Il decesso è stato constatato sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. In ospedale le donne che erano con lei. Rilievi sono affidati agli agenti della polizia di Roma Capitale del gruppo X Mare.

La 13enne è la 166esima vittima nel 2023 a causa di incidenti stradali a Roma e provincia. Pochi giorni fa, sempre sulla Laurentina, ha perso la vita Oscar Roselli, noto osteopata di 33 anni.