Tragica carambola tra tre auto in autostrada nella notte: due morti e quattro feriti

E' pesantissimo, di due morti e quattro feriti (tra cui una donna gravissima), il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A20 Messina-Palermo all'uscita dalla galleria Telegrafo. Secondo una prima ricostruzione, una Audi, ribaltatasi dopo avere urtato il guardrail, sarebbe poi stata presa in pieno da una Bmw e poi da un'altra auto di grossa cilindrata. Sul posto ci sono ancora gli uomini della polizia stradale e i vigili del fuoco.

Il dramma si è consumato nel giro di pochi secondi: un'Audi ha colpito il guardrail per poi terminare la sua corsa al centro della carreggiata, quindi è stata colpita da una Bmw che schiantandosi sulla vettura ferma ha creato un vero e proprio "muro" in mezzo alla carreggiata. Tragico destino quindi per una terza auto, un'altra Audi, che sopraggiungendo in quel momento è entrata in collisione con le altre vetture. Un inferno di lamiere, due vite spezzate e feriti gravi.

Continua a leggere su Today.it...