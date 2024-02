Devastante schianto frontale: due ballerini morti, madre e figlia in gravissime condizioni

Sull'asfalto bagnato due corpi senza vita. Dalle lamiere i vigili del fuoco estraggono anche due persone in condizioni gravissime. Il bilancio è pesantissimo: due morti e due persone in fin di vita nell'incidente stradale di domenica pomeriggio in località Brasimato, lungo la strada statale 107 "Silana Crotonese" che collega Crotone a Cosenza.

Incidente sulla statale 107 tra Crotone a Cosenza

Le cause dello schianto e l'esatta dinamica della tragedia non sono ancora state chiarite. Due auto, una Fiat Grande punto e una Wolksvagen Golf, ognuna con due persone a bordo, si sono scontrate frontalmente. Quando sul posto sono arrivati i primi soccorritori si sono trovati davanti agli occhi una scena terribile. Le due persone che viaggiavano sulla Grande punto erano già morte. Le vittime sono Piero Riolo, di 43 anni, e Lorenza Aloisio, di 33 anni, noti a Crotone per essere due eccellenti ballerini di latino-americano. Tornavano a casa da una gara di ballo.

I sanitari del 118 hanno dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco di Crotone per estrarre le due persone dalle lamiere contorte della Golf. Una mamma e una figlia di Rocca di Neto, in gravissime condizioni, sono state affidate dai vigili del fuoco al personale del 118 giunto sul posto con due ambulanze, per il trasporto in ospedale. Durante le operazioni di soccorso il tratto della statale 107 è stato chiuso al traffico. Sul posto per i rilievi del caso la polizia stradale.

Due morti anche in provincia di Brindisi

Sempre ieri sera, due giovani, un 20enne della provincia di Taranto e una 18enne del Brindisino, sono morti in un incidente stradale sulla provinciale Mesagne-Torre Santa Susanna. Due le auto coinvolte che si sarebbero scontrate frontalmente. Ferita una terza persona, un uomo di 32 anni: è stata trasferita in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, oltre a carabinieri e polizia.