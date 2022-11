Donna investita e uccisa mentre porta a spasso il cane, il corpo trascinato per 8 chilometri

Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri a Marzocca, frazione di Senigallia (Ancona). Un'anziana è stata investita e uccisa mentre faceva una passeggiata con il cane. Dopo l'impatto il corpo della donna è stato trascinato per chilometri. Chi l'ha travolta non si è fermato e la polizia sta lavorando per ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile.

Tutto è accaduto ieri, sabato 19 novembre. A notare il corpo dell'anziana in via Podesti, vicino all'abitato di Senigallia, è stato un automobilista di passaggio che ha dato l'allarme. Pochi minuti prima era sta segnalata la presenza di un cane morto davanti alla stazione ferroviaria di Marzocca. C'è una distanza di circa otto chilometri tra il punto in cui era il cane e quello in cui è stata trovata la donna.

Secondo quanto ricostruito l'anziana, una 81enne di origine tedesca ma residente a Marzocca, stava attraversando con il suo cagnolino appoggiandosi a un bastone da passeggio. Un'ipotesi è che un veicolo abbia centrato cane e donna, trascinando quest'ultima per chilometri. La polizia stradale sta sentendo il conducente di un furgone, che avrebbe ammesso di avere investito il cane. L'altra ipotesi è che la donna sia stata travolta da un altro veicolo mentre soccorreva l'animale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre alla polizia stradale, anche i carabinieri, i vigili del fuco e i mezzi di soccorso del 118. Saranno acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.