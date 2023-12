Maxi schianto frontale, cinque auto coinvolte: un morto e diversi feriti

Maxi-schianto in Puglia. Un morto e diversi feriti: questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto martedì sera sulla statale 7 ter Salentina, tra Manduria (Taranto) e San Pancrazio Salentino (Brindisi). In base alle prime informazioni disponibili, due veicoli si sono scontrati frontalmente all'altezza della Masseria del Sale, coinvolgendo nella collisione altre tre auto di passaggio, una delle quali si è ribaltata con gli occupanti rimasti incastrati nell'abitacolo.

La vittima è Angelo Nuzzo, 51 anni, di San Pancrazio Salentino. Viaggiava su una Nissan che si è capovolta, con la moglie e la figlia di 14 anni, quest'ultima rimasta ferita.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenute autoambulanze del 118, i vigili del fuoco, squadre dell'Anas, pattuglie dei carabinieri, polizia e polizia locale di Manduria. I feriti in condizioni più serie sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Traffico in tilt per ore in tutta la zona.