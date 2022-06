Treno dell'alta velocità deraglia a Roma: evacuati 219 passeggeri

Un treno dell’Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. Il vagone interessato, con a bordo 219 persone, è quello di coda ed è uscito dai binari mentre il treno era diretto alla stazione Termini di Roma.

Sarebbero tutti illesi i passeggeri, che hanno lasciato il convoglio. Il treno, fanno sapere i Vigili del Fuoco su Twitter, ha avuto una avuto un inconveniente tecnico. Sul posto dell'incidente sono presenti anche le squadre Usar e polizia. "Il treno è entrato in galleria senza problemi. Poi, per motivi che andranno accertati, c'è stato probabilmente un ondeggiamento anomalo e il locomotore di coda è andato a sbattere contro l'ingresso della galleria della Serenissima", ha riferito ai cronisti l'ispettore antincendio dei Vigili del fuoco, Pasquale Labate, giunto sul posto dell'incidente.

"Abbiamo avuto paura, tutto è successo dopo essere ripartiti da Termini. Il treno ha avuto dei colpi di freno e poi fumo in carrozza. E' saltata la luce e anche l'aria condizionata", ha detto all'Ansa una passeggera che era a bordo del treno ad alta velocità. Un altro ha raccontato di camminato in galleria per oltre un chilometro dopo l'evacuazione dei vigili del Fuoco.

Rallentamenti e ritardi

Il servizio ferroviario dell'Alta Velocità è stato sospeso a Roma Prenestina dalle 14:04. Lo annuncia Trenitalia sul proprio sito spiegando che la decisione è stata presa a causa di "un inconveniente tecnico sulla linea". Sono otto, al momento, i treni Alta Velocità instradati su linee alternative, come rende noto la stessa Trenitalia sul suo sito. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.