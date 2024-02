Raffica di incidenti, venerdì nero sulle strade: 5 morti in poche ore (due sono giovani)

Almeno quattro incidenti mortali in poche ore. A Custonaci, nel Trapanese, un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava è finita contro il muro di un'abitazione. Le cause dello schianto, avvenuto nel pomeriggio del 9 febbraio, sono ancora da accertare. A bordo dell'auto c'era anche un'altra giovane, rimasta gravemente ferita e trasportata all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani in condizioni serie. Per Girolamo Accardi invece non c'è stato nulla da fare. Il 19enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo, ma è morto poco dopo il suo arrivo.

L'auto, un'Alfa Romeo Mito, è stata completamente distrutta dallo schianto. I giovani erano di San Vito Lo Capo. "Oggi la nostra comunità è gravemente colpita dal dolore" si legge in una nota dell'amministrazione comunale in cui viene annunciata la cancellazione degli eventi previsti per il Carnevale. Il sindaco Francesco La Sala ha espresso su Facebook "un grandissimo augurio di pronta guarigione" all'altra ragazza che viaggiava con l'auto.

Due morti nel Casertano, un altro ragazzo perde la vita in provincia di Napoli

Un altro grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì nel territorio di Mondragone, nel Casertano. Due i morti: un 82enne di Piedimonte di Sessa Aurunca, e un 40enne residente a Follonica, in provincia di Grosseto.

L'impatto tra l'Alfa Romeo 147 e la Mercedes è stato violentissimo. Nonostante l'arrivo dei soccorsi la situazione è apparsa subito drammatica. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale di Mondragone. Per le due vittime però non c'è stato nulla da fare.

Un'altra tragedia era avvenuta qualche ora prima, nella notte tra giovedì e venerdì, a Cicciano, in provincia di Napoli, dove una Fiat 500 con a bordo tre persone si è ribaltata per cause da accertare. Un 22enne, Maurizio Napolitano, è morto sul colpo, mentre il conducente e un altro ragazzo di 24 sono stati portati in ospedale a Nola. La prognosi è riservata. La vettura si sarebbe ribaltata sul fianco della strada. Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell'incidente, per Napolitano ormai non c'era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. L'auto è stata posta sotto sequestro: i documenti di circolazione e l'assicurazione sono risultati in regola.

Muore schiacciato dalla sua auto all'uscita del garage

E ancora. A Casagiove, sempre nel Casertano, un poliziotto in pensione di 80 anni, è rimasto vittima venerdì mattina di un incidente mentre usciva con la propria auto dai box. L'80enne è rimasto accidentalmente schiacciato dalla sua vettura contro i cancelli del box dello stabile in cui viveva. Gli altri residenti hanno allertato i soccorsi. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise ha liberato la vittima affidandola ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Incidente sulla statale nel Cosentino, sei veicoli coinvolti

Intanto nelle scorse ore un altro incidente è avvenuto lungo la strada statale 18 "Tirrena Inferiore" in località Paola in provincia di Cosenza. Nell'incidente, riferisce Anas, sono rimasti coinvolti 6 veicoli e le cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.