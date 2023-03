Infermiere molesta una paziente: chiede "scusa" e ottiene lo sconto di pena

È bastato chiedere scusa alla sua vittima. Così un infermiere, accusato di molestie sessuali ai danni di una paziente ricoverata in ospedale, ha ottenuto lo sconto di pena. Un "pentimento"che arriva nell'atto conclusivo di un processo nei confronti dell'operatore sanitario, colpevole di aver allungato le mani su una donna ricoverata in Psichiatria mentre questa era stesa sul lettino. Per la Cassazione, le scuse sono bastate per avere una pena ridotta.

L'infermiere, un uomo di 67 anni, era stato condannato dal tribunale di Lanciano per le molestie sessuali avvenute nel 2011 in un ospedale abruzzese, pena ridotta a 3 anni e quattro mesi nel gennaio del 2022 dalla Corte d'appello dell'Aquila, proprio in seguito alle scuse. Secondo i giudici si trattava id un fatto "di minore gravità", rispetto all'aggravanti del reato commesso "in violazione dei doveri connessi all'esercizio della funzione di infermiere addetto al reparto dove la persona offesa era ricoverata".

In seguito, procuratore generale dell'appello dell'Aquila aveva chiesto l'annullamento della sentenza di secondo grado, che sarebbe stata "viziata" da "un'applicazione erronea" dell'articolo del codice penale che prevede una riduzione della pena per gli abusi di minore gravità. Una sentenza invece promossa dalla Cassazione, che ha accettato lo sconto di pena: secondo i giudici, gli abusi compiuti "in modo repentino, non hanno compromesso in modo grave la libertà sessuale della vittima", anche in virtù delle repentine scuse dell'imputato. Una sentenza che senza dubbio farà discutere e che, con tutta probabilità, verrà utilizzata dagli avvocati delle persone accusate di violenze sessuali per ottenere attenuanti e sconti di pena.