Isabel travolta e uccisa da un'onda a pochi metri dalla spiaggia: la tragedia davanti al papà

In pochi istanti quella che doveva essere una spensierata giornata di inizio estate si è tramutata in tragedia: con una bimba di sette anni morta e un'intera comunità sotto choc. Isabel Zanichelli l'anno prossimo avrebbe frequentato la seconda elementare ma tra i banchi non siederà mai. È morta all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dopo che domenica mattina è stata travolta da un'onda nel mare davanti a una spiaggia libera di Lido di Classe, sul litorale ravennate. La bimba, che viveva a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, stava trascorrendo la giornata con il papà Enzo e il cuginetto. È stata travolta da un'onda. Il papà ha visto la sua piccola scomparire in mare.

Immediati i soccorsi. Si sono mobilitati parenti, il bagnino e anche una dottoressa e un operatore del 118 entrambi fuori servizio in quel momento. La bambina è stata tirata via dall'acqua ed era priva di coscienza. Poi l'arrivo di un'ambulanza e un'automedica del 118: gli operatori sanitari hanno proceduto con ventilazione per alcune decine di minuti. A quel punto la bimba ha ripreso il ritmo cardiaco, quindi la corsa in ospedale: Ravenna prima e Bologna poi. Tutto inutile.

Sconvolto il paese di Bagnolo, dove la famiglia Zanichelli era molto conosciuta. "Sgomento. È quello che oggi, come mai prima, proviamo per la morte, improvvisa e assurda, della piccola Isabel. Un incidente avvenuto in un contesto di divertimento, quando la spensieratezza delle vacanze e la bellezza dell'essere al mare non dovrebbero mai lasciare spazio a una simile tragedia. Non ci sono parole per esprimere il cordoglio di un intero paese per il dolore che stanno provando papà Enzo e mamma Ulyana. L'Amministrazione comunale si stringe ai genitori, agli amici e a tutti coloro che volevano bene alla piccola Isabel", scrive sui social il sindaco Gianluca Paoli.

