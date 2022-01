L'imprenditore che s’innamora di una ragazza sui social e vola in Costa d’Avorio: sequestrato

Conosce una donna online di cui si innamora, vola in Africa per incontrarla e viene rapito. Sono stati tre giorni di terrore quelli vissuti da Claudio Formenton, imprenditore veneziano di 64 anni, rapito in Costa d’Avorio, sequestrato per tre giorni e poi liberato dalle forze dell’ordine locali. Tutto è cominciato quando l’uomo aveva tessuto una “relazione” virtuale con una donna ivoriana, tale Olivia Martens, al punto da invaghirsi. Ha sempre resistito a richieste di denaro, ma non ha mai immaginato che dietro quel profilo si potesse celare un reale pericolo. Anzi, era intenzionato a conoscere quella che sarebbe potuto essere la donna dei suoi sogni.

Era il 27 novembre scorso quando è partito, dicendo ai suoi familiari che sarebbe andato in Costa d'Avorio per collaborare coi volontari della comunità missionaria di Villaregia. Una volta atterrato all'aeroporto di Abidjan, è salito sull’auto di un uomo che si era presentato allo scalo con un cartello con il suo nome. Formenton era convinto si trattasse di qualcuno della missione. Invece è proprio lì che è cominciato l’incubo. L’imprenditore veneto è stato portato in una stanza di albergo dove è stato per tre giorni. Poi, per fortuna, è stato liberato grazie ad un blitz delle forze dell’ordine locali, che hanno fatto irruzione nei locali e liberato il 64enne italiano.

Adesso della vicenda si occupa la Procura di Roma, competente per quanto concerne fatti di reato collegati al rapimento di connazionali. Secondo gli inquirenti, non ci sarebbe mai stata nessuna Olivia Martens. Sarebbe stato fin dall’inizio un tranello architettato dai rapitori per far cadere in trappola il cittadino italiano che, una volta messo piede in Costa d’Avorio, non ha avuto scampo. Gli investigatori sospettano che Olivia Martens o chi si celi dietro quel nome, potrebbe aver adescato altri italiani facoltosi, su cui si stanno concentrando le indagini.