Ivan Ciullo trovato impiccato a un albero, svolta nelle indagini: "Fu omicidio"

Dopo otto anni c'è una svolta nel caso di Ivan Ciullo, il dj trovato impiccato a un albero di ulivo all'alba del 22 giugno 2015 nelle campagne di Acquarica del Capo, in Salento. Finora le indagini erano state per istigazione al suicidio, adesso invece l'ipotesi è omicidio e ci sono due indagati.

Dopo il ritrovamento del cadavere, la prima pista battuta è stata quella del suicidio. Nell'auto di Ivan era stata ritrovata una presunta lettera di addio ai genitori, che però non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio e hanno portato avanti indagini private, chiedendo aiuto a consulenti criminologi, periti informatici, balistici e medici legali. Per i periti della famiglia sarebbe stato strangolato per poi successivamente essere impiccato a un albero per simulare il suicidio.

Successivamente la Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Adesso, dopo l'assegnazione del fascicolo a un terzo magistrato, la svolta. Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione di due uomini: quella col quale Ivan ha avuto una tormentata relazione sentimentale (finora l'unico indagato, ndr), ma anche quella di un cantante musicista del posto, che collaborava col dj.

Verrà anche eseguita una perizia sul computer portatile e sul cellulare della vittima. Lo scopo è recuperare dei dati contenuti nell'hard disk, risultato danneggiato e malfunzionante secondo analisi del perito della Procura del 2015 e del 2016.

