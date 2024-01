Karol Canu e Giuseppe Contini scomparsi nel nulla: giallo fitto

Non si trovano. Nessuna traccia. E, inevitabilmente, cresce l'apprensione. Karol Canu e Giuseppe Contini, sedicenni, sono due adolescenti scomparsi da Olbia il 25 gennaio scorso. Il caso è approdato anche alla nota trasmissione "Chi l'ha visto?", che ha diramato su tutti i social l'appello ad aiutare nelle ricerche, al momento coordinate dalla prefettura.

La mobilitazione è massiccia, con amici, parenti e volontari, che perlustrano in massa le strade e le campagne di Olbia e dei comuni limitrofi, nella speranza di rintracciare indizi utili. Invano, finora. I due si conoscono, ma non sono amici stretti, secondo quel che risulta alle famiglie, che non hanno idea di cosa possa aver spinto i ragazzi a svanire nel nulla. Difficile che si tratti di una "bravata", anche perché Karol Canu ha la necessità di assumere dei farmaci, e avrebbe dovuto farlo ieri. E, assicura la madre, mai avrebbe fatto preoccupare la famiglia in questo modo.

I cellulari di entrambi risultano spenti da giorni. Si privilegia la pista dell'allontanamento volontario, ma evidentemente con il passare dei giorni tutte le ipotesi devono essere prese in considerazione. Giovedì sera, questa è una certezza, i due sono usciti insieme (li hanno visti in un locale della città gallurese) e hanno avvertito i genitori, con distinti messaggi, che sarebbero rimasti fuori a dormire. Poi più nulla. Gli appelli su Facebook si susseguono.

Giuseppe è alto 180 centimetri e pesa 75 chili, quando è scomparso jeans neri con strappi, una felpa col cappuccio nera e rossa, un piumino nero e scarponcini neri. Karol, invece, è alto 1,72 e pesa 70 chili. Era vestito completamente di nero con cappellino, felpa, pantaloni della tutta e scarpe Nike. Ha un orecchino a sinistra e indossa una collana.

Chiunque abbia informazioni utili può contattare le forze dell'ordine.