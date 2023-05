Travolto e ucciso da un'auto mentre festeggia la maturità

Un importante traguardo raggiunto, una serata di festa che in un attimo si trasforma in una tragedia.Erano circa le 23.30 di venerdì 26 maggio quando Kevin Murataj, insieme ai suoi compagni di classe e agli insegnanti, stava lasciando la pizzeria "Stadio", a Lignano Sabbiadoro, per dirigersi alla discoteca Charlie e continuare la festa di matura: attraversando la strada, invece, il diciannovenne è stato investito a morte da un'automobile. Il giovane, nato a Foggia e residente a Latisana, era uno studente del Mattei di Latisana.

Proprio con la sua classe stava festeggiando la fine del percorso delle scuole superiori: il gruppo aveva scelto una pizzeria nei pressi dello Stadio Teghil, in viale Europa, attraversando il quale è avvenuto l'incidente mortale. Dopo la chiamata con la richiesta di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, il personale infermieristico della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Lignano Sabbiadoro. Il personale sanitario ha avviato le manovre salvavita e poi il trasporto al pronto soccorso di Lignano, dove non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso del giovane. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Latisana.