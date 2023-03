Ladro tenta il colpo a casa di Tittia: il celebre fantino si sveglia, finisce male

Notte di paura per Giovanni Atzeni, il fantino sardo noto con il nome di Tittia, mattatore delle corse di cavalli di tutto il mondo e del Palio di Siena: nella giornata di lunedì 20 marzo un ladro ha provato a introdursi nella sua abitazione per mettere a segno un colpo. Ma le cose non sono andate come immaginava il malvivente che, a casa di un rumore di troppo, è stato subito scoperto dal fantino. Messo alle strette, il ladro ha provato a nascondersi nell'auto di Tittia, che invece si è trasformata in una trappola. Infatti, l'uomo è rimasto bloccato nella vettura, dove gli agenti della polizia chiamati dallo sportivo lo hanno trovato e arrestato.

Il giovane ladro aveva provato a intrufolarsi nell'abitazione passando dalla tettoia, ma proprio questa scelta si è rivelata "fatale": spostando inavvertitamente alcune tegole il malvivente ha attirato l'attenzione di Tittia e della sua compagna Ilaria, che nel frattempo stavano dormendo in casa. Una volta avvistato l'uomo ha provato a scappare salendo a bordo di un'auto parcheggiata nel vialetto della villa, veicolo poi bloccato con un van, piazzato prontamente dietro la vettura. Il ladro, ormai alle strette, non ha potuto fare altro che arrendersi e consegnarsi agli agenti, che nel frattempo erano stati allertati dal fantino. Il malvivente, identificato in un secondo momento, è risultato essere un tunisino privo di documenti.