Da Milano al Lazio in due ore: il viaggio a 300 chilometri orari per salvare una vita

A tutta velocità per salvare una vita. Giornata particolare quella di martedì per la polizia, che ha portato a termine una missione decisamente speciale prelevando un rene all'ospedale Niguarda di Milano e portandolo a destinazione, nel Lazio, in sole due ore, a bordo della speciale Lamborghini Huracan utilizzata per il trasporto di organi. "Le competenze e la prontezza nell'essere subito operativi da una parte, le straordinarie opportunità della tecnologia e dell'evoluzione motoristica dall'altra", ha raccontato l'assessore lombardo al welfare, Letizia Moratti.

"Il risultato? Una vita salvata attraverso l'espianto di un rene da donatore vivente grazie all'impiego della chirurgia robotica e alla professionalità dell'equipe chirurgia dei trapianti diretta dal professor Luciano De Carlis. Poi la consegna agli agenti della polizia di Stato e il loro viaggio della speranza in direzione Lazio con la super car Lamborghini Huracan", ha proseguito la vicepresidente lombarda.

"L'ospedale Niguarda di Milano si conferma ancora una volta centro di eccellenza sul fronte espianti trapianti: grazie a tutte le persone impegnate in questo intervento, grazie alla polizia di Stato e alla straordinaria generosità di chi compie il gesto della donazione", ha concluso la Moratti.