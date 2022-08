Lavinia Trematerra, morta schiacciata da una statua: hotel sotto inchiesta

Le autorità tedesche hanno aperto un'inchiesta sulla morte di Lavinia Trematerra, la bambina napoletana di sette anni che ha perso la vita dopo essere stata schiacciata da una statua in un albergo di Monaco di Baviera, in Germania. La piccola stava giocando nel cortile della struttura, dove si trovava in vacanza insieme alla famiglia, quando la statua è caduta, travolgendola. Molti i lati ancora oscuri della vicenda sui cui i magistrati intendono fare chiarezza: al momento nel mirino degli inquirenti è finito il manager dell'hotel che doveva occuparsi della sicurezza dei clienti.

Secondo una prima ipotesi, l'incidente potrebbe essere stato causato da un errato posizionamento della statua, del peso vicino ai 200 chilogrammi, che sarebbe poi caduta perché non ancorata perfettamente al pavimento. La procura tedesca ha chiesto anche una perizia sul monumento, una statua presente da anni nel giardino della struttura.

I genitori della piccola, Michele Trematerra e Valentina Poggi, entrambi stimati e noti avvocati del napoletano, si sono affidati a uno studio legale tedesco che sta seguendo il caso e sono in attesa della restituzione della salma per poter celebrare i funerali di Lavinia. Nel frattempo si attende la decisione del pubblico ministero tedesco sull'autopsia. In ogni caso, la famiglia sembra intenzionata a chiedere che l'esame venga effettuato per ragioni che seguono la strategia legale che si è deciso di intraprendere. Sarebbe al lavoro sulla tragedia anche il console italiano a Monaco di Baviera, Enrico De Agostini, che ha più volte incontrato la famiglia e sta collaborando nel risolvere alcune pratiche burocratiche legate alla morte della bambina.