"Pochi stranieri e studenti di ceto medio-alto", polemica per la presentazione del liceo. La dirigente: "Un errore"

Il Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza è finito al centro delle polemiche nelle scorse ore a causa di un testo pubblicato sul sito istituzionale della scuola. Nella sezione scuola, infatti, selezionando la presentazione dell'istituto si legge una descrizione che lascia molti dubbi in chi cerca informazioni sul liceo faentino. Dopo un breve elenco dei plessi scolastici facenti parte del plesso scolastico, infatti, il discorso vira sulla provenienza degli studenti.

"La popolazione scolastica della scuola risulta costituita prevalentemente da studenti provenienti (pur con qualche eccezione) da un contesto socio-economico medio alto - si legge nel sito - La percentuale di studenti provenienti da famiglie svantaggiate è bassissima, superiore tuttavia alla media regionale e nazionale. La percentuale di studenti con cittadinanza non italiana nei cinque indirizzi di studio è inferiore alla media regionale e nazionale". Insomma, una presentazione che, invece di descrivere l'offerta formativa della scuola, evidenzia come la predominanza degli studenti all'interno del liceo appartenga a ceti benestanti e italiani.

Una cosa che, naturalmente, ha innescato la polemica soprattutto tra docenti ed ex studenti. "Probabilmente otto anni fa, se avessi letto una presentazione del genere, non avrei scelto il Liceo Torricelli Ballardini - scrive sui social una ex studentessa - Grazie ai professori che si sono giustamente dissociati, ma soprattutto grazie alla comunità e al senso di inclusione che il liceo a Faenza ha sempre rappresentato". "Il razzismo e il classismo in esso (nella scuola, ndr) sono disgustosi - scrive un altro ragazzo - Elogiare il liceo sottolineando il fatto che ci sono pochi poveri e pochi extracomunitari è davvero aberrante. Da ex studente del liceo mi vergogno profondamente di ciò che la mia scuola ha pubblicato. Se c'è una cosa positiva che dico sempre sull'istituto è il senso di comunità e di inclusione che si respira all'interno. Vedere queste righe mi fa davvero preoccupare".

La dirigente: "Un errore del sistema, la nostra è una scuola accogliente"

Sul caso è intervenuta la dirigente scolastica dell'istituto, Paola Falconi: "In questi giorni di inizio anno scolastico attraverso i fondi della digitalizzazione PA (Pubblica Amministrazione) il Liceo sta aggiornando il suo sito così come previsto dalla normativa ministeriale. Il passaggio tra il vecchio e nuovo sito è iniziato e nel caricare informazioni sono state prese dal gestore del sito in maniera automatica alcuni stralci di documenti del Liceo, stralci che estrapolati dal contesto di un documento organico e più complesso si presentano fuorvianti. Il testo inserito in presentazione riprende dati statistici dell’Invalsi che sono inseriti nel documento Ptof (Piano triennale dell'offerta formativa, ndr) all’interno della sezione contesto. I dati Invalsi fotografano il background della popolazione studentesca del nostro Liceo, la descrizione del contesto riportata nel Ptof presenta dati del 2020 che non sono stati aggiornati".

Insomma, secondo la dirigente si tratterebbe di un mero errore del sistema. Eppure quella sezione venerdì mattina era ancora visibile sul sito della scuola (è stata poi rimossa in mattinata). "Ad oggi il Liceo non può intervenire in tutte le sezioni del sito - spiega ancora Falconi -, c’è una fase di transizione in cui il gestore concede in prima istanza alla scuola l’utenza autore e a completamento della procedura di transizione tra il vecchio e nuovo sito viene consegnata l’utenza di amministratore. In questo momento il Liceo può procedere solo con utenza autore e non può modificare la pagina interessata alla polemica".

"Amareggiata per la strumentalizzazione"

La dirigente punta poi il dito contro la polemica sollevata dagli ex studenti: "Rimane da parte mia l’amarezza per la strumentalizzazione sui social che in queste ore è stata fatta della sezione incriminata, con delle accuse e delle parole pesanti e ingiustificate nei confronti della scuola. Per chi ha avuto modo di conoscere il lavoro svolto dal Liceo in questi ultimi due anni (Falconi è stata nominata dirigente nel 2021, ndr) sa di aver incontrato una scuola accogliente, in cui le diversità rappresentano una risorsa e un valore aggiunto. Il Liceo Torricelli-Ballardini si distingue per l’attenzione rivolta ai suoi studenti e studentesse e ai loro bisogni, ha accolto in questi anni alunni e alunne provenienti da altri Istituti e “curato” le loro fragilità, è in prima linea sul contrasto alla dispersione scolastica, avendo collaborato alla stesura delle Linee guida al contrasto alla dispersione scolastica approvato dalla Giunta del Comune di Faenza".

Non solo: "Il Liceo ha approvato da due anni la carriera Alias (l'istituto indica cioè in tutti i documenti interni a valore non ufficiale il nome e il genere scelto dallo studente/studentessa anche se diverso da quello riportato sulla carta d'identità, ndr), ha aperto una riflessione importante tra alunni e docenti sui temi della valutazione promuovendo il protagonismo degli studenti su temi così importanti. Il Liceo Torricelli Ballardini è una scuola inclusiva a 360 gradi, sicuramente tanta strada è ancora da fare e percorrere e tanti gli aspetti da migliorare, ma descrivere la nostra scuola elitaria e classista è strumentale e offensivo nei confronti di un corpo docente che tutti i giorni costruisce relazioni educative, motiva, risponde a bisogni formativi e accompagna studenti e studentesse alla realizzazione del proprio successo formativo", conclude la dirigente scolastica.

La nuova presentazione

A metà mattinata la presentazione è stata poi sostituita con una nuova descrizione, che recita così: "Il Liceo Torricelli-Ballardini è costituito da sette indirizzi liceali: Liceo Artistico, Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico ordinamentale, Liceo Scientifico opzione scienze applicate, Liceo Scientifico indirizzo sportivo, Liceo Scienze umane. La presenza di tanti indirizzi rappresenta un valore aggiunto per la popolazione studentesca e il corpo docente. La diversità che si esprime nelle forme specifiche degli indirizzi liceali consente una varietà di esperienza, un confronto e un completamento delle attività didattiche ed educative. Il curricolo si arricchisce sul piano didattico e metodologico attraverso la contaminazione positiva tra indirizzi. Il Liceo di Faenza accoglie e valorizza talenti e passioni dei propri studenti accompagnandoli al successo formativo, rendendoli protagonisti attivi e consapevoli del proprio percorso scolastico, declinando il curricolo nelle discipline caratterizzanti i vari percorsi liceali".