Lei morta in cucina, il marito agonizzante in sala: il giallo di Meduno

Il corpo senza vita di una donna di 82 anni, Liliana Del Din, è stato trovato nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 novembre, nella casa in cui l'anziana viveva insieme al marito a Meduno, in provincia di Pordenone. Nell'abitazione è stato rinvenuto anche il marito, Pasquale Tamai, ferito e agonizzante ma ancora in vita. Un giallo che ha scosso l'intera comunità, con ancora tanti punti interrogativi.

Il cadavere della donna è stato trovato nella camera da letto, mentre l'uomo, anche lui di 82 anni, era in un'altra stanza, il salotto, e adesso si trova ricoverato all’ospedale di Pordenone. A lanciare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a contattare la coppia, hanno allertato i vigili del fuoco. Arrivati sul posto, le forze dell'ordine hanno provveduto a forzare una finestra, facendo la macabra scoperta. I coniugi hanno due figli, un uomo e una donna, ma di loro si occupava spesso un nipote.

Non è ancora chiaro cosa sia successo nell'abitazione di via Mizzieri, ma tutte le piste sono aperte: gli inquirenti stanno cercando di capire se si è trattato di una tragedia o di un delitto, anche se per il momento sembra escluso il coinvolgimento di terze persone. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri, coordinati dal comandante provinciale Roberto Spinola e dal capitano Giorgio Menga, comandante del Norm di Spilimbergo. Sul posto sono intervenuti anche la pm Federica Urban e il medico legale Antonello Cirnelli.

La vicenda ha sconvolto l'intera comunità di Meduno. Marina Crovatto, sindaco del paese, conosceva la coppia e i figli: "La coppia aveva difficoltà a muoversi - ha raccontato a PordenoneToday - Davamo una mano con i pasti, stavano sempre a casa". Una situazione complicata che però presto avrebbe avuto un nuovo supporto: le pratiche per inserire marito e moglie in un piano di assistenza con i servizi sociali erano già state avviate.

