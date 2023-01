Livio Fassinotti, l'italiano travolto da un camion al rally di Dakar

Aveva 69 anni Livio Fassinotti, il turista italiano travolto ed ucciso da un camion durante la nona tappa del rally Dakar tra Riad e Harad. L'uomo abitava a None, in provincia di Torino, e si trovava in Arabia Saudita proprio per assistere alla corsa. Secondo le ricostruzioni la vittima era accucciata dietro a una duna, da quella posizione voleva fare alcuni scatti fotografici. Il pilota del camion che lo ha investito non lo ha potuto dunque vedere. L'uomo è morto durante il trasporto all'ospedale di Riad.

Il pilota del camion che ha investito il 69enne è Ales Loprais. È stato informato dell'incidente solamente la sera al suo arrivo al bivacco e si è subito messo a disposizione delle autorità locali e di conseguenza non ha continuato la Dakar 2023. Loprais, dopo aver annunciato il ritiro dalla competizione, ha affidato il suo cordoglio ai social: "Al bivacco ho ricevuto una notizia molto triste. I commissari della Dakar ci hanno mostrato un video di un incidente durante la gara, abbiamo investito per errore un uomo che ci stava facendo una foto dietro una duna. Dopo due-tre ore ha iniziato ad avere la nausea e ha avuto un infarto mentre lo stavano trasportando in ospedale. Una vita umana si è spenta indirettamente per colpa mia, perché ero io che stavo guidando".

"Io e la mia squadra non sapevamo nulla di quello che era successo - ha aggiunto - abbiamo i video on-board e dall'esterno che lo provano, ma questo non cambia nulla davanti a una morte. L'uomo era italiano, un tifoso di 69 anni, era venuto a vedere la Dakar e sfortunatamente era dietro a una duna. Non lo abbiamo assolutamente visto, nessuno di noi. Voglio esprimere le mie sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Mi spiace molto per questo incidente e il suo ricordo mi accompagnerà per il resto della vita".