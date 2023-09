Difende la figlia dalle avances di un passante, lui le spara alle gambe e scappa

È stato fermato dai Carabinieri di Asti, Giuseppe De Luca, un pregiudicato che nella serata di ieri giovedì 21 settembre avrebbe sparato alle gambe a una donna "rea" di aver difeso la figlia dalle molestie dell'uomo.

Secondo quanto si è appreso la donna, Luana Palmesino di 45 anni, stava passeggiando insieme alla figlia 17enne nel centro storico di Asti quando il pregiudicato avrebbe tentato di fare avance alla minorenne. Ne sarebbe scaturita una lite e dopo aver discusso con la vittima, Giuseppe De Luca avrebbe estratto la pistola ed esploso due colpi mirando alle gambe della donna. La donna, ferita a una gamba, non è in pericolo di vita ma è ancora ricoverata in ospedale in cui era arrivata cosciente ma con una forte emorragia.

L'uomo sarebbe un conoscente della donna ed è stato sorpreso da un blitz di carabinieri e guardia di finanza in un alloggio di San Rocco ad Asti, messogli a disposizione da un conoscente per trascorrere la notte. Giuseppe De Luca è in stato di fermo con l'accusa è di tentato omicidio. Le gravi accuse di colpevolezza mosse dalla pm Laura Deodato dopo avere sentito i testimoni e visionato le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza