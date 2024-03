Arrestato l'attaccante del Pescara Luca Sasanelli: è accusato di stalking

Arrestato Luca Sasanelli, attaccante del Pescara classe 2004. L'accusa è di stalking, ma sulla vicenda c'è per ora grande riserbo. Il 19enne si trova attualmente agli arresti domiciliari. La notifica della misura cautelare gli è stata consegnata mentre era in ritiro con la sua squadra per preparare la partita contro la Recanatese, in calendario per oggi, 5 febbraio, alle 20.45.

Nessun commento al momento da parte della società, che aveva acquisito il giovane calciatore dall'Andria lo scorso febbraio, con un contratto fino al 2027.