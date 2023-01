Trovato morto Manuel Billè, il ragazzo di 17 anni era scomparso da un giorno

Si trasforma in tragedia la vicenda relativa alla scomparsa di Manuel Billè. Il 17enne, di cui si erano perse le tracce ieri mattina, è stato trovato morto in contrada Divieto a Scaletta Zanclea, suo paese di residenza. Il ritrovamento intorno alle 10.30 nei pressi di un cantiere da parte dei carabinieri, coordinati dal maresciallo Gianluca Bonelli, che da ieri sera conducevano le ricerche dopo la denuncia presentata dalla famiglia. Insieme ai militari, si erano mobilitati decine di parenti e amici del giovane.

Sul posto anche la polizia municipale e il medico legale che ha già preso visione della situazione ma anche il sindaco di Scaletta, Gianfranco Moschella, in lacrime insieme ai familiari del ragazzo. Il sindaco ha seguito sin dalle prime fasi la vicenda, conosce la famiglia ed era fiducioso in un lieto fine che purtroppo non c'è stato.

Manuel abitava proprio a duecento metri dal posto in cui è stato ritrovato cadavere: un cantiere che si trova in una zona impervia risalendo il torrente Divieto. Secondo i primi rilievi, il giovane si sarebbe suicidato ma le indagini sono ancora in corso.

La notizia della morte del giovane si è sparsa velocissima anche in città dove Manuel frequentava il Seguenza. Dolore e incredubilità fra i docenti e i compagni. Il 17enne frequentava il quarto liceo.