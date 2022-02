Morta da sola e trovata dopo due anni: i parenti di Marinella sono spariti nel nulla

"Dopo quella prima e unica telefonata non si sono fatti più vivi e non si sono presentati". Le persone che nei giorni scorsi avevano chiamato la Polizia da Reggio Emilia, sostenendo di essere dei lontani parenti di Marinella Beretta, la 70enne trovata mummificata a due anni dal decesso nella sua abitazione a Como, sono spariti nel nulla. Una nuova "puntata" che va ad aggiungadn gi allo isu cui sono ancora molti i punti da chiarire.

Come rivelato all'Agi da una fonte della Polizia, le persone che si erano qualificate come parenti dell'anziana donna, hanno interrotto i contatti: "Dopo quella prima telefonata non si sono fatti più vivi dopo che li abbiamo invitati a presentarsi. Non è ancora chiaro se siano davvero dei parenti della signora". Un'eventule eredità della donna potrebbe invogliare qualche truffatore a spacciarsi per un parente, un'ipotesi che non va scartata ma che allo stesso tempo resta sullo sfondo, considerando che, secondo le prime informazioni, sembra che la donna non avesse molto da lasciare ad eventuali familiari.

Il proprietario dell'abitazione di Como, lasciata in usufrutto alla donna, ha intanto nominato un legale civilista di Bolzano che sta compiendo alcune verifiche i cui esiti si conosceranno nelle prossime ore. Sarebbe stato proprio lui lo scorso 4 febbraio a contattare le forze dell'ordine perché non riusciva a rintracciare da tempo la signora Beretta e i vicini si erano lamentati con lui per la presenza di alberi pericolanti nella strada privata Comum Oppidum.

Dopo il ritrovamento del cadavere di Marinella, il primo contatto con la sua vita è stato il medico curante, individuato dalla Procura, che però non vedeva da anni la donna. L'uomo ha riferito soltanto che la 70enne aveva problemi di pressione alta. I funerali, ai quali il Comune ha invitato tutta la collettività a partecipare, non sono ancora stati fissati. Rimangono da colmare i vuoti della vita da Marinella, quali siano state le sue relazioni affettive o il suo lavoro passato, prima di quel momento in cui si sono interrotti i suoi contatti con il mondo.