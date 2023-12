Mario Roggero raccoglie on line i soldi per i risarcimenti

Dopo la condanna di primo grado per l’uccisione di due banditi durante una rapina alla sua gioielleria, Mario Roggero lancia una raccolta online di soldi per far fronte ai risarcimenti. La sentenza ha stabilito che il gioiellerie di Grinzane Cavour (Cuneo) oltre a dover scontare 17 anni di carcere dovrà versare 480mila euro alle famiglie delle vittime, mentre 10mila euro andranno al rapinatore superstite che ora si trova in carcere.

"In seguito all'ultima sentenza emessa il 4 dicembre dal Tribunale di Asti siamo costretti dallo Stato Italiano a pagare a brevissimo ai familiari dei rapinatori circa 500.000 euro - si legge sulla pagina Facebook della gioielleria -. Questi oltre ai 300.000 euro già pagati e non dovuti, lo scorso anno alle famiglie. Oltre a queste spese ne abbiamo sostenute altre per circa 300.000 fra spese legali, peritali, mediche".

Poi la conclusione: "Abbiamo bisogno del vostro aiuto perché questo è insostenibile per noi, sosteneteci con le vostre donazioni, grazie a tutti coloro che vorranno aiutarci", si legge nel post dove sono indicati i riferimenti del conto bancario per le donazioni con la causale "io sto con Mario Roggero".

