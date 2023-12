"Vivi troppo all’occidentale": condannato a 8 anni per maltrattamenti

Un 50enne marocchino è stato condannato a 8 anni di reclusione per maltrattamenti dal tribunale di Firenze. Picchiava la moglie e la figlia 17enne, perché quest'ultima a suo dire "viveva troppo all'occidentale". Si truccava e aveva amici maschi, insomma si era perfettamente integrata.

L’uomo è stato arrestato nel novembre del 2020 dopo l’ennesimo atto di violenza nei confronti della moglie, di 10 anni più giovane (il matrimonio era stato combinato dalle famiglie) e della figlia. Le donne vivevano in un incubo: venivano picchiate anche con un manico di scopa. Sembra che l’uomo non autorizzasse la moglie nemmeno a sottoporsi ai controlli di routine durante la gravidanza e che la donna non potesse lavorare. Il tribunale ha anche assegnato risarcimenti alla moglie, che oggi si è separata dal marito, alla figlia e ad altri tre fratelli.

