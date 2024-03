Devastante schianto contro un camion: morto il noto imprenditore Massimo Marchi

La vittima del gravissimo incidente stradale a Buronzo, sulla provinciale numero 62 che collega la provincia di Biella con quella di Vercelli, è Massimo Marchi. Il noto imprenditore, ex presidente dell'Unione industriale biellese, aveva 68 anni.

Incidente stradale a Buronzo: è morto Massimo Marchi

La dinamica dello schianto non è ancora stata ricostruita con precisione. L'unica certezza è che l'impatto tra la sua auto e un camion è stato molto violento. Vani tutti i soccorsi per Massimo Marchi. Nello scontro il camionista è rimasto ferito gravemente e trasferito in ospedale in elicottero. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Chi era Massimo Marchi

Massimo Marchi è stato presidente dell’Unione Industriale Biellese dal 1999 al 2001. Era sposato e aveva due figli. Era presidente e amministratore delegato della filatura Marchi&Fildi, nonché presidente di Filidea. Era stimatissimo e molto conosciuto nel mondo imprenditoriale e associazionistico biellese ma anche fuori regione. Era anche membro del consiglio direttivo di "TexClubTec", del consiglio d'indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, vice-presidente di Sistema Moda Italia e consigliere dell'Associazione Tessile e Salute. Marchi era anche il presidente della società editrice del bisettimanale "Il Biellese". Il primogenito Giovanni è presidente di Magnolab, il lanificio-laboratorio di Magnonevolo in cui sette aziende biellesi si sono unite per sperimentare processi di produzione più efficienti ed ecocompatibili.

Profondo cordoglio nel mondo imprenditoriale locale, che perde un punto di riferimento. "Notizie come questa ci lasciano senza parole. Conoscevo Massimo da vent’anni, è sempre stata una persona di buon senso, riflessiva e disponibil - ricorsa il presidente degli industriali biellesi, Giovanni Vietti - Ha fatto molto non solo per la sua impresa, ma anche per l'associazione e per tutto il territorio ed è stato un esempio di imprenditore lungimirante e capace. Ci mancherà immensamente. Il nostro pensiero ora va ai figli Giovanni e Vittoria e a tutta la famiglia, a cui esprimiamo le più sentite condoglianze".