Massimo Melis, l'omicidio è un giallo: la pista dello stalker e il rebus dell'ora

Potrebbe essere stato ucciso per aver aiutato e protetto la sua vecchia amica Patrizia. Massimo Melis, il 52enne operatore della Croce Verde di Torino il cui corpo è stato trovato nel pomeriggio di lunedì 1 novembre 2021, all'interno della sua Fiat Punto parcheggiata in via Gottardo, conduceva una vita senza ombre. Un uomo buono, sempre col sorriso, sempre disponibile con tutti come raccontano amici e colleghi

L'omicidio di Massimo Melis a Torino: pista stalker

Un colpo di pistola alla tempia l'ha ucciso mentre era in auto e stava per ripartire, dopo aver accompagnato a casa l'amica. La dinamica dell’omicidio, ricostruita dalla Squadra Mobile della polizia, sembra abbastanza chiara: Melis è stato ucciso da un colpo di pistola sparato alla tempia sinistra mentre era seduto al posto del guidatore. Il proiettile si è conficcato nella portiera destra dell’auto. Le chiavi erano inserite ma Melis non aveva ancora allacciato la cintura di sicurezza.

"Lui mi mette a disagio. Aiutami per favore": questo la donna, fidanzata di tanti anni prima e grande amica ancora oggi, gli aveva confidato. "Lui" è un pregiudicato di 62 anni con cui aveva avuto una relazione anni prima. Era tornato di recente a farsi vedere da quelle parti, nel cuore di Barriera di Milano, periferia nord di Torino, dove c'è il bar in cui lei lavora.

La donna, che ha trovato il cadavere di Melis il giorno dopo l'omicidio, ha subito indicato questa pista agli inquirenti. Ma si indaga a tutto campo, analizzando anche i tabulati telefonici della vittima. Non è stato trovato nulla per ora che possa spiegare un'esecuzione tanto spietata.

La pista dello stalker di Patrizia al momento sarebbe quella privilegiata. Massimo Melis ogni volta che poteva scortava Patrizia fino al pianerottolo di casa. Lei non aveva mai presentato denunce. Il soccorritore e autista di ambulanze per la Croce verde, potrebbe essere stato ucciso per aiutare l'amica in difficoltà.

I punti ancora da chiarire del giallo

Ci sono però aspetti da chiarire con precisione: Melis e Patrizia avevano passato la giornata di domenica insieme: prima facendo la spesa al supermercato, poi cenando, quindi sotto casa di Patrizia, dove Melis avrebbe riaccompagnato l’amica intorno alle 21. Secondo i primi accertamenti pare che l’omicidio possa essere avvenuto intorno alle 23. Dall'autopsia potrebbero arrivare elementi utili alle indagini. Davvero c'è uno scarto di due ore "da riempire" nella scansione temporale?Come ha passato le sue ultime due ore di vita Massimo Melis?