Terribile schianto frontale: morti due giovanissimi

Due ragazzi di 20 e 18 anni, Matteo Buccoliero e Matilde Chionna, hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 25 febbraio, sulla statale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. La tragedia poco dopo le 20.30: l'auto si cui viaggiavano i due giovani, una Fiat Grande Punto, si è schiantata frontalmente con una Bmw guidata da un 32enne. Un impatto tremendo, che non ha lasciato scampo ai due ragazzi: nonostante l'intervento dei sanitari del 118, per loro non c'è stato nulla da fare.

Come mostrano le immagini di BrindisiReport, l'incidente è stato terrificante: la Fiat condotta dal 20enne di Sava (Taranto) è finita accartocciata nelle campagne, mentre la Bmw, gravemente danneggiata, è rimasta sul ciglio della carreggiata. Il conducente di quest'ultima, un 32enne, è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani tornavano da una partita di volley disputatasi alle 18 a Oria nell'ambito del campionato regionale femminile di serie D: la ragazza faceva parte della New Volley Oria, squadra di pallavolo che milita nel campionato regionale femminile di serie D. Al momento le cause dell'incidente sono ancora da chiarire: sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.