Il dramma di Mattia, morto a 8 anni per un malore: "Stava benissimo, nessun problema di salute"

Ha destato profondo sgomento la morte di un bambino di otto anni del Lido di Venezia, che ha gettato nel dolore la comunità dell'isola e quella moldava degli ortodossi di cui fa parte la famiglia. Tra il 27 e 28 dicembre è morto Mattia C., figlio di un imprenditore edile molto noto in laguna. La famiglia chiede verità. Disposta l'autopsia. Indagati tre medici dell'ospedale Civile.

Mattia non aveva alcun problema di salute evidente

La morte del piccolo al momento è un vero giallo, senza spiegazioni. Era il primo di tre fratelli, si è sentito male a casa prima di essere portato al presidio di soccorso sanitario dell'isola e poi trasferito all'ospedale Civile di Venezia. Qui per il piccolo nulla si è potuto fare. È morto durante il ricovero, giovedì, e l'ospedale lagunare ha immediatamente disposto tutti gli accertamenti. L'esame autoptico è previsto per sabato 6 gennaio, all'ospedale all'Angelo di Mestre, ma potrebbe slittare a lunedì. Mattia non aveva alcun problema di salute evidente o accertato prima. Nessun disturbo, tanto che aveva da sempre praticato sport entrando da poco a far parte del mondo del calcio in una squadra.

Ci sono responsabilità mediche? Per rispondere a questa domanda si è mossa come da prassi la Procura di Venezia, dopo l'esposto presentato dai genitori.

Si attendono risposte dall'autopsia del 6 gennaio: indagati tre medici

Sono indagati, al momento, i tre medici di turno nel reparto di Pediatria dell'ospedale Civile Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Saranno loro spiegare le circostanze della notte del ricovero. Il 28 dicembre, alle 3.30, Mattia viene portato d'urgenza al punto di primo intervento al Lido di Venezia. Non sta bene. Da qui, alle 4, viene trasferito in idroambulanza all'ospedale Civile in Pediatria. Nel pomeriggio del 29 dicembre il progressivo peggioramento, fino al primo arresto cardio-circolatorio alle 16. La terapia intensiva di Padova è piena, si decide di trasferirlo a Verona. Ma la situazione precipita e il tempo non c'è: Mattia morirà poco dopo.

Secondo quanto ricostruisce VeneziaToday e secondo quanto precisano dall'azienda sanitaria Ulss 3, il giovanissimo paziente era arrivato in ospedale con un quadro clinico inizialmente non preoccupante, e i medici ne hanno monitorato da subito le condizioni, registrando purtroppo un progressivo peggioramento. Nella mattinata di giovedì, per l'aggravarsi del quadro clinico, hanno optato per un trasferimento alla terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Verona. Mattia è deceduto in questa fase, per il precipitare delle condizioni cliniche, all'ospedale di Venezia.

La famiglia è molto conosciuta

"Ho battezzato io Mattia, nella chiesa del ex ospedale Umberto I nel 2016 - commenta padre Anatolie Bitca - Il papà, un noto e stimato imprenditore, per me è stato una colonna portante per la realizzazione di quella chiesa, ha fatto tante opere di beneficenza per la comunità e ora questo dolore mi ha travolto e sconvolto". Da settembre, con la separazione tra gli ortodossi della chiesa dei Greci a Venezia e quelli dell'Est Europa della terraferma, che ha acceso una causa legale ancora in corso il luogo di culto a Mestre è stato chiuso e la comunità non ha un luogo di ritrovo. Vitalie C., il papà di Mattia, si stava dando da fare per trovare una soluzione. "Lui è un grande benefattore, ho battezzato nella parrocchia ortodossa tutti i tre i figli di Vitalie e sono padre spirituale della famiglia", prosegue il religioso.

I funerali saranno celebrati al cimitero del Lido. Solo in presenza di "completezza di indagine", come si suol dire in questi drammatici casi, verrà autorizzata la celebrazione. Cerimonia che si prevede partecipata dall'intera comunità dell'isola, profondamente colpita dalla tragedia.