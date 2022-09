Muore tra le braccia della fidanzata dopo una coltellata al petto

Un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato a seguito di un litigio. È successo domenica sera, 25 settembre, all'esterno di un locale Abano Terme, in provincia di Padova. La vittima, Mattia Caruso residente ad Albignasego, ha avuto la forza di risalire in auto dove lo aspettava la sua ragazza, ma poco dopo è morto.

Da una prima ricostruzione, il trentenne ha trascorso in compagnia della fidanzata la serata in un locale ad Abano. La coppia ha lasciato il locale alle 23.30 e si è diretta verso l'automobile, dove Mattia ha chiesto alla compagna di aspettarlo in attesa di parlare con un conoscente: pochi minuti nei quali Mattia è stato accoltellato al petto. L'uomo, invece di chiedere subito aiuto, ha avuto la forza di risalire nella sua auto, ma poco dopo ha accostato e si è accasciato sul volante. E' stata la fidanzata a lanciare l'allarme al 112 e al 118. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma è giunta anche un'ambulanza che ha trasferito Mattia in ospedale a Padova. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, per il trentenne non c'è stato nulla da fare.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto, ritrovare l'arma del delitto e possibilmente la persona che gli ha inferto il fendente letale. L'attività dei carabinieri è anche concentrata per ricostruire la vita di Mattia Caruso, le sue compagnie, la vita privata, con l'obiettivo di trovare un movente all'omicidio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza. Si indaga per omicidio volontario.