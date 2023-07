Maurizio "Bill" Crosetti e Dino Ruotolo, i due alpinisti dispersi sul Monte Bianco

Maurizio Crosetti, detto "Bill", 48enne residente a Bricherasio e Dino Ruotolo, 63enne residente a Torino. Sono loro i due alpinisti sono dispersi dalla sera dello scorso lunedì 10 luglio nella zona del Monte Bianco, in Valle d'Aosta. I due, molto esperti, erano andati a fare un'escursione per cercare di raggiungere alcune vette a 4mila metri.

Si sono ritrovati in difficoltà inattese per via delle condizioni del terreno sulla cresta del Brouillard, a un'altitudine di 4.350 metri. In mattinata avevano inviato una richiesta di aiuto ma il soccorso alpino valdostano non era riuscito a raggiungerli per il forte vento. I due escursionisti, come riporta TorinoToday, avevano così deciso di fermarsi e bivaccare, confermando alla centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta di essere in buone condizioni fisiche e di voler riprendere il cammino appena possibile, ma da quel momento si sono perse le loro tracce.

Ieri sono stati effettuati più sorvoli con gli elicotteri che non hanno portato a risultati, poi le ricerche sono state sospese per il maltempo che, secondo le previsioni meteo, dovrebbe durare anche tutto oggi. Alle ricerche collaborano il soccorso alpino e speleologico di Courmayeur e il soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves. Sono ore di grande angoscia.

