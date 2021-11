Maurizio Sabbatino, il carabiniere accoltellato da un 16enne durante una rapina

È fuori pericolo il brigadiere Maurizio Sabbatino, 53 anni, accoltellato nel tentativo di disarmare, mentre era fuori servizio, due baby rapinatori in azione in una farmacia di corso Vercelli, a Torino. Sabbatino è stato operato nella notte all'ospedale San Giovanni Bosco, dov'è stato trasportato per le lesioni riportate al fegato e ai polmoni. L'intervento è riuscito e il militare stato trasferito in Rianimazione, ma è fuori pericolo. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori sarebbe stato proprio il 16enne ad accoltellare il brigadiere.

Rapina a Torino, si sono costituiti i criminali: ragazzi di 16 e 18 anni

Intanto si sono costituiti i due criminali autori della rapina: sono due ragazzi italiani di 16 e 18 anni. Il minore si è costituito nella tarda serata di ieri, lunedì 29 novembre 2021, al commissariato di polizia Madonna di Campagna di Torino: si tratterebbe di quello che ha sferrato materialmente i fendenti. I militari dell'Arma lo hanno sottoposto immediatamente a fermo.

Nella mattinata di oggi, martedì 30, si è costituito anche il secondo malvivente, un ragazzo italiano di 18 anni che si è presentato alla stazione dei carabinieri Torino Falchera, nello stesso complesso della caserma Oltre Dora, dove lavorava il carabiniere ferito.

Come sta il carabiniere ferito a Torino

Le condizioni di Sabbadino, che è sposato e ha due figli, restano gravi anche se già da ieri sera era stato escluso l'immediato pericolo di vita. È stato sottoposto a un intervento chirurgico durato tre ore all'ospedale Giovanni Bosco per suturargli le ferite al fegato e ai polmoni ed è stato trasferito nel reparto di rianimazione. La prognosi resta riservata.