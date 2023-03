Tre ragazzini vittime di una baby gang: calci, pugni e mosse di arti marziali

Un pestaggio in piena regola, alla luce del giorno, con calci, pugni e mosse di arti marziali. È quanto hanno subito tre ragazzini di Mariano Comense, inseguiti e malmenati da dieci adolescenti - tra i 14 e i 15 anni. Il pestaggio è avvenuto lo scorso 27 novembre a Meda (Monza) e adesso i carabinieri hanno ricostruito cosa è accaduto identificando e denunciando sette giovani.

All'inizio di dicembre tre quattordicenni si sono presentati dai carabinieri raccontando che qualche giorno prima, il 27 novembre attorno alle 15, avevano subito un pesante pestaggio da parte di un gruppo di circa una decina di coetanei.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È pomeriggio, la baby gang colpisce uno dei 14enni in un parcheggio e poi anche gli altri due, accorsi per soccorrere il primo. Altri ragazzi, che sono con le vittime, sono scappati in preda al panico. I tre ragazzini scappano ma vengono raggiunti, accerchiati e colpiti ancora. Uno dei 14enni trova rifugio alla stazione, ma viene rintracciato e ancora accerchiato. Con quella i carabinieri definiscono una precisa tattica il branco blocca le vie di fuga al ragazzino, di nuovo vittima di una violentissima aggressione con calci e pugni. Solo dopo questa ennesima violenza, la bada si dilegua mentre le vittime vengono soccorse e portate in ospedale.

Grazie alle telecamere di sorveglianza e ai testimoni, i carabinieri hanno raccolto gravi indizi nei confronti di sette componenti del branco, che sono stati denunciati alla Procura per i minorenni di Milano e sono indagati per concorso in lesioni personali aggravate.