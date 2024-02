Michele Misseri torna libero. Il sindaco: "Pronti a bloccare le auto, no al circo mediatico"

Michele Misseri torna ad essere un uomo libero. Tra gli sconti di pena ricevuti per buona condotta e quelli previsti dal decreto svuota-carceri, l'ormai 68enne uscirà prima del previsto dal carcere dove si trova dal 2017 per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove nel processo per l'omicidio della nipote Sarah Scazzi.

Condannate per l'omicidio sono la moglie di Michele, Cosima Serrano, e la figlia Sabrina, che stanno scontando l'ergastolo nel carcere di Taranto. La scarcerazione dello zio di Sarah, attualmente detenuto nel carcere di Lecce, è prevista per domenica 11 febbraio. Misseri tornerà a vivere nella casa di famiglia ad Avetrana (Taranto) e, come spiegato recentemente dal suo avvocato, "cercherà di tornare a una vita normale. Andrà a vedere lo stato dei suoi terreni e so che ci sono persone disposte a fargli fare qualche lavoretto nei campi".

"La strada dove vivrà Misseri sarà chiusa al traffico"

Ma il sindaco di Avetrana Antonio Iazzi teme il possibile "circo mediatico" che potrebbe scatenarsi in paese al suo rientro e annuncia misure preventive. Nelle prossime ore, ha confermato il primo citadino, sarà firmata l'ordinanza della polizia locale di chiusura al traffico di via Deledda, la strada in cui tornerà a vivere Misseri.

"Noi auspichiamo che non ci sia più lo stesso circo mediatico dell'epoca. Credo di no, ma l'augurio è questo, anche per rispetto alla memoria di Sarah e alla sua famiglia", ha proseguito il sindaco. "Vogliamo che Avetrana sia ricordata per altro, non per questo triste e doloro evento. Oggi pomeriggio - puntualizza il sindaco - ci riuniremo con il comandante della polizia locale per capire come meglio poter agire per garantire tranquillità ai residenti". E, riguardo la casa di via Deledda aggiunge: "Mi risulta che sia abbandonata da anni. L'altra figlia di Michele del resto viveva già fuori".