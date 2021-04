Morto Michele Porcelli: l'operatore tv è caduto in un dirupo durante le riprese

Lutto nel giornalismo calabrese: è morto Michele Porcelli, 55enne di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Il regista e operatore dell'emittente calabrese LaC Tv è deceduto dopo una caduta in un dirupo, avvenuta mentre stava effettuando delle riprese video. Porcelli si trovava a Buonvicino, in provincia di Cosenza, quando improvvisamente, per cause ancora ignote, mentre effettuava delle riprese con un drone, ha perso l'equilibrio precipitando in una voragine profonda molti metri.

Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco, i medici del 118 e l'elisoccorso, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Quando gli operatori hanno raggiunto Porcelli, infatti, per lui non c'era più nulla da fare.

I colleghi di LaC Tv hanno pubblicato una lunga lettera per ricordare Michele, di cui ci permettiamo di riportare un estratto: ''Michele lascia un vuoto enorme per noi, ma immenso per tutta la televisione calabrese, che aveva contribuito a migliorare con il suo lavoro - dai tempi di Rete Kalabria, di cui ha sempre fatto parte, fino a LaC, e prima ancora altre emittenti private calabresi - ed aveva una dote umana che anch'essa già ci manca: la generosità''.

E ancora: ''Un patrimonio di grande esperienza cresciuta sul campo, ma anche investendo nella formazione personale. E tutto quello che ci ha suggerito, tutto quello che ha visto per noi e con noi, non scompare con lui: lo continuerete a vedere.Continueremo a vederlo sempre, dietro o davanti alla telecamera, non importa. Sarà "dentro", come un amico e un collega, come un fratello morto nell'esercizio del suo e del nostro dovere''.Una tragedia che colpisce tutta la redazione e la famiglia di Porcelli a cui vanno le più sentite condoglianze.