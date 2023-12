Minacciava di bruciare l'ex con l'acido, lei denuncia: arrestato

Minacciava la ex, dicendole di volerla bruciare con l'acido. Un 35enne di Breno, in Valle Camonica nel bresciano, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver perseguitato l'ex fidanzata, di 33 anni. Questa è la prima applicazione dell'arresto con flagranza in differita previsto dalle nuove misure del Codice rosso dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. La persecuzione era cominciata dopo la fine della relazione.

Secondo il racconto della donna, l'ex compagno non avrebbe accettato la fine del loro rapporto e in più occasioni l'avrebbe minacciata di aggredirla con l'acido e di farle fare la stessa fine di altre donne vittime di violenza di genere. La 33enne si è così rivolta ai carabinieri che, dopo i primi accertamenti a riscontro della denuncia, hanno, in accordo con la Procura bresciana, arrestato il 35enne. Il provvedimento deve essere ancora convalidato dal giudice delle indagini preliminari.