Sindaci nel mirino: minacciati e insultati (c'entra anche il green pass)

C'è chi ha ricevuto buste con proiettili, chi ha trovato l'auto danneggiata, chi è stato minacciato di morte. Sono i sindaci i principali destinatari degli atti intimidatori tra gli amministratori locali. Sempre più spesso offese e minacce arrivano tramite social network. È quanto emerge dal report, curato dal Servizio analisi criminale del dipartimento della pubblica sicurezza-direzione centrale della polizia criminale, relativo agli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali nel 2021.

Lo studio indica che il fenomeno è in crescita. Nel 2021 a livello nazionale c'è stato un incremento del 15,7% rispetto al 2020, con 722 episodi di intimidazione registrati nel 2021 rispetto ai 624 del 2020. La Lombardia (da 65 nel 2020 a 105 nel 2021), la Campania (da 69 a 77) e la Calabria (da 51 a 73) sono le regioni con il maggior numero di episodi. Diversa la classifica in riferimento alle province. In testa c'è Torino (da 24 a 43), seguita da Milano (da 20 a 41) e Napoli (da 33 a 38).

Nel 2021, poi, si legge nel report, il 29% degli atti intimidatori è riconducibile complessivamente a tensione politica e sociale. Un'importante fetta di aggressioni è legata al green pass, come dimostra il caso di Roberto Francese, sindaco di Robbio (Pavia), in Lomellina, che ha ricevuto una lettera anonima inequivocabile: "Sindaco, è l’ultima volta che te lo diciamo - si legge nella missiva - hai rotto i c....con il grin (testuale, ndr) pass. Il covid non esiste, ci tratti come cavie da laboratorio. Avevi già rotto il c...coi tamponi e i test devi piantarla lì. Togli sto c...di green pass che hai messo tu a Robbio o ne pagherai le conseguenze (...) Tu e quel venduto di Bassetti farete la stessa fine visto che andate così d’accordo".