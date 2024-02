Si addormenta sulla poltrona con la sigaretta accesa: morta carbonizzata

Dramma al piano terra di una villetta di via Vespucci a Nuvolera, comune in provincia di Brescia: qui, nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio, una donna di 92 anni è morta carbonizzata sulla propria poltrona. Stando a quanto ricostruito finora, l'anziana si sarebbe addormentata con la sigaretta accesa, che avrebbe poi generato il rogo: le fiamme l'avrebbero avvolta velocemente, senza lasciarle scampo.

In quei terribili istanti, nell'abitazione c'era anche la badante, poi svegliata dal fumo. Ha subito chiesto aiuto al figlio della donna, che abita al piano superiore della casa. Scattato l'allarme al 112, sono intervenuti sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari, i quali - purtroppo - non hanno potuto far altro che constatare il decesso.