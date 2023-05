Trovata morta in casa a 16 anni: folgorata dal cellulare nella vasca da bagno

A Montefalcione, in provincia di Avellino, una ragazza di appena 16 anni è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione. Per la giovane, conosciuta e ben voluta da tutti in paese, non c'è stato nulla da fare. Vani i tentativi di soccorso. Che sia stato un malore o un incidente domestico, lo stabiliranno il magistrato di turno, il medico legale e i carabinieri prontamente intervenuti sul posto insieme ai soccorsi. Le indagini avrebbero però preso una direzione precisa.

In base a quanto si apprende, è stato un incidente con la corrente elettrica a stroncare la giovane vita: sarebbe rimasta folgorata utilizzando il cellulare (che era in carica) nella vasca da bagno. Lo smartphone sarebbe scivolato in acqua, non lasciandole scampo. Indagini in corso, la dinamica dell'incidente è da verificare. La Procura di Avellino ha aperto una inchiesta per fare piena luce e il magistrato di turno ha disposto che sul corpo della povera 16enne venga svolta l'autopsia. La salma, intanto, è stata trasferita all'ospedale "Moscati" di Avellino.