Il mezzo prende fuoco: operaio muore tra le fiamme

Ancora un drammatico incidente sul lavoro, stavolta alla Feralpi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Nella mattina di oggi, domenica 21 gennaio, un uomo di 52 anni ha perso la vita nell'incendio che ha coinvolto il mezzo su cui stava operando. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio stava spostando del materiale incandescente quando, per cause ancora da accertare, lo avrebbe rovesciato sul mezzo, innescando il rogo.

L'allarme è scattato poco dopo le 5, quando ancora non era sorto il sole: i vigili del fuoco giunti nell'acciaieria hanno trovato il mezzo ancora in fiamme. A quel punto i pompieri hanno scoperto che era in turno un operaio: hanno provato a contattarlo,ma senza esito. Una volta spente le fiamme, dopo circa mezz'ora di lavoro, è stata fatta la macabra scoperta: a bordo del mezzo carbonizzato c'era il corpo del 52enne. I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri e ai tecnici di Ats e Arpa. La vittima sarebbe un operaio di una ditta esterna all'azienda.