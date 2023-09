Trovato cadavere sui binari alla stazione di Roma Termini: treni in tilt

Questa mattina è stato rinvenuto un cadavere in prossimità dei binari all'interno della stazione ferroviaria di Termini. Per questo motivo, Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che dalle 12.25 circa la circolazione nel nodo romano è sospesa per accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Ritardi che sono arrivati a 120 minuti, scesi a 90 minuti e deviazioni per alcuni treni dell'Alta Velocità. Gli accertamenti hanno fatto emergere l'identità del cadavere: è un uomo di 64 anni di nazionalità ghanese.

Cadavere alla stazione Termini

Caos alla stazione Termini, dove nella mattinata di domenica 17 settembre è stato trovato il corpo senza vita di un cittadino ghanese nato nel 1959, sui binari. Per questo motivo sul posto è presente l'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito e il traffico nel nodo romano è fortemente rallentato. Secondo le primissime ricostruzioni, l'uomo (con regolare permesso di soggiorno) potrebbe essere stato investito.

Ritardi nella circolazione dei treni fino a 90 minuti

Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che dalle 12.25 la circolazione è sospesa. Inizialmente i ritardi sono arrivati a 120 minuti, ma secondo il più recente aggiornamento delle 13.40 sarebbero scesi a 90 minuti. Sono state effettuate deviazioni di percorso per alcuni convogli dell'alta velocità. Sono in corso gli accertamenti di rito da parte dell'autorità Giudiziaria a seguito del rinvenimento di un cadavere nei pressi dei binari della stazione di Roma Termini.

Sempre RFi fa sapere sul suo sito ufficiale che sono interrotti i binari da 6 a 10, dopo essere stati interrotti anche quelli da 1 a 5, poi riaperti dopo le 13.15.

I treni con maggiore ritardo e quelli che fermeranno a Tiburtina

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare una percorrenza maggiore. L'FR 9584 partito da Reggio Calabria Centrale alle 6:44 con arrivo Torino Porta Nuova per le 18:00 è il TAV con maggior tempo di percorrenza, superiore ai 60 minuti. I regionali sulla direttiva Roma - Firenze possono subire limitazioni di percorso.

Ecco l'elenco di TAV che fermeranno a Roma Tiburtina e non a Roma Termini a causa dei disagi:

FR 9311 Torino Porta Nuova delle 8:40 diretto a Napoli Centrale

FR 9535 Torino Porta Nuova delle 11:00 diretto a Napoli Centrale

FR 9539 Torino Porta Nuova delle 12:00 diretto a Napoli Centrale

FR 9640 Napoli Centrale delle 12:55 diretto a Milano Centrale

I passeggeri tra Roma Termini e Roma Tiburtina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03) oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire con il treno FR 9413 partito da Venezia Santa Lucia alle 10:26 che arriverà a Napoli Centrale alle 15:48.

Articolo in aggiornamento.